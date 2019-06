Het Passion in Hummelo: op adem komen bij Jezus

Stadse Fratsen: D-Day in de Achterhoek

9:05 ‘Invasie', ‘invasie', gonst het op het plein voor de kerk tussen Wichmond en Vierakker. Het huwelijk van tante Truus en oom Theet is deze mooie dinsdagmorgen 6 juni 1944 juist ingezegend. Bets is 6 jaar en bruidsmeisje. Tussen de volwassenen voelt ze de opwinding. Wat ‘invasie’ betekent, weet ze niet. Ze denkt dat het iets met de bruiloft van doen heeft. Vanuit het buurtdorp, waar haar vader een houtzagerij heeft, is Bets die morgen met haar broertje en het nichtje van haar moeder naar de kerk gewandeld. Voor de gelegenheid heeft ze schoentjes te leen. Ze zijn net te klein. De hele dag heeft ze pijn aan haar voeten. De rest van de familie en andere bezoekers arriveren ook lopend, op de fiets óf met de koets, voortgetrokken door een paard. Auto's zijn er niet. De vader van Bets had een auto maar die is in beslag genomen. Vanaf de kerk gaat het gezelschap naar boerderij De Wogt aan de rand van het dorp. Op de deel wordt feest gevierd. Al in de middag komt het eten op tafel. Laat kan het niet worden want iedereen moet voor acht uur thuis zijn vanwege de avondklok. Veel gasten wacht nog een lange, trage reis. Voor het afscheid staan de mannen en vrouwen tegelijk op. Om goed te zien wat er gebeurt gaat ze op een stoel staan. Iedereen recht de rug en heft het glas. ‘Wien Neerlands bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij', wordt ernstig gezongen. Ze kent het lied niet. 75 jaar later staat Bets 5 juni 's morgens op en denkt aan de opwinding op het kerkplein. Ze haalt de foto van de bruiloft tevoorschijn, waarop het paar en de gasten poseren. Vooraan zit ze, het derde kind van links met de witte band in het donkere haar. Ze belt de krant. Als ze vertelt over het lied dat ze niet kende, schiet ze bijna vol.