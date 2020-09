Het radicalisme der totale vrijheid wint in hoog tempo terrein in de Achterhoek

Om zich tegen de grote buitenwereld onder die immense sterrenhemel te beschermen, werkten naobers in buurtschappen en dorpen nauw samen. Zoals hun voorouders dat dus deden om überhaupt te kunnen eten.



Die existentiële noodzaak om samen te werken, sociaal te zijn - en de groepsdwang te verdragen - werd in later eeuwen telkens wat minder gevoeld. Op dit moment heeft dat gevoel zelfs een absoluut en voor een stabiele samenleving gevaarlijk dieptepunt bereikt. Met name in de VS verandert de samenleving in een elkaar individueel bestrijdende rattenkolonie.



Maar ook bij ons, zelfs in de Achterhoek, wint het radicalisme der totale vrijheid, het evangelie van het rabiate individualisme, in hoog tempo terrein. Het coviddrama wakkert dit proces aan: er zijn er steeds meer die zelf wel even uitmaken of ze zich willen houden aan de regels van de groep om het virus te overwinnen.