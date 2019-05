Het regent te weinig en daardoor is het nu al te droog: ‘Het is stabiel zorgelijk’

,,Het is stabiel zorgelijk", zo formuleert woordvoerder Minke Huursink van waterschap Rijn en IJssel het. ,,Bij de Baakse beek staan al delen droog of bijna droog. We hebben geluk dat het nog relatief koud is, anders zou de verdamping omhoog schieten en daardoor ook het tekort.”

Het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid water die er verdampt en die er valt. Gevolg is dat het grondwaterpeil in met name hoge zandgronden laag is. Zo is het peil bij een meetstation bij Aalten een meter lager dan normaal. Ook is het peil in verschillende beken en sloten bij bijvoorbeeld Bronckhorst en Zevenaar lager dan gewoon.