Het rommelt bij OBL/BBB: Hoe stabiel is de grote winnaar van de verkiezingen in Berkelland?

Me­ga-melkveehou­der alweer weg uit Laag Keppel: ‘Twee locaties in Achterhoek niet efficiënt’

De grootste melkveehouder van Nederland, de familie Van Bakel, is na twee jaar alweer met een van de twee megabedrijven in de Achterhoek gestopt. De 400 koeien van de boerderij in Laag-Keppel zijn deels overgebracht naar die in Steenderen.

15 april