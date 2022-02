Het verdriet en ellende van die Betuwe gaan we dik over doen, maar dan in de Achterhoek en Twente

Buikpijn weg na nieuwe steun voor Montfer­land Run: ‘Iedereen kent het evenement’

’S-HEERENBERG - Wethouder Ruth Mijnen kreeg naar eigen zeggen buikpijn, toen er in 2020 moest worden gesneden in de subsidie voor de Montferland Run. Dat die actie nu ongedaan gemaakt kan worden, stemt tot blijdschap. ,,We wisten het al, maar het is fijn om te kunnen concluderen dat dit veel meer is dan een eendaags evenement.”

