Het voormalige pand van De Gelderlander in Doetinchem moet plaatsmaken voor een horecaplein

Fietser gewond bij botsing met auto op Beggelder­dijk in Dinxperlo

11:46 DINXPERLO - Bij een aanrijding op de Beggelderdijk in Dinxperlo is donderdagochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer wilde oversteken en zag daarbij vermoedelijk de naderende auto over het hoofd.