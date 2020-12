Het was binnen een dag uitverkocht, nu is het Achterhoekse wietbier weer volop verkrijgbaar

Geen cannabisolie in vernieuwde receptuur

De makers van De Groene Buizerd zijn naar eigen zeggen direct na de lancering aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van het cannabisbier. Met het op de markt brengen ervan wilden zowel de festivalorganisator als de brouwer aandacht vragen voor de positieve toepassingen van hennep.



Belangrijke ingrediënten van het bier zijn hennep- en hennepstelen. Deze werkzame stoffen zijn minimaal en wettelijk toegestaan. Door het te combineren met water, mout, gist, Nozem Oil (een energiedrank gemengd met alcohol, gemaakt van citrusvruchten en chili, Red.) en een beetje zuid-Engelse hop wordt de smaak van De Groene Buizerd gerealiseerd. Opvallend is dat de CBD-olie, ook wel cannabisolie genoemd, niet meer aanwezig is in het nieuwe recept. De CBD-olie gold bij de lancering als belangrijkste ingrediënt van het wietbier.



Volgens de makers heeft het bier met het weglaten van het cannabisolie niet ingeleverd op smaak. Ook de kleur is vrijwel identiek aan het bier van juni. Ook voor de nieuwe batch van De Groene Buizerd geldt: je wordt er niet high van.



De Groene Buizerd is vanaf 11 december te bestellen op www.groenebuizerd.nl.