‘Het was geweldig! Want wie klapt er nou bij opera?’

LICHTENVOORDE - Nee, nog nooit had hij op zaterdag voor het middaguur al een operavoorstelling achter de kiezen. En nee, enthousiast meeklappend publiek had hij ook niet eerder bij een opera meegemaakt. De Britse tenor Mark Milhofer was een beetje van zijn stuk na afloop van de mini-versie van de Barbier van Sevilla, die de Nederlandse Reisopera zaterdag op de Theaterweide uitvoerde.

Waternat kwam hij van het podium, waar hij net met twee collega’s rond een tandartsstoel de pannen van het dak had gezongen.

It was great! They were clapping! Wie doet dat nou bij opera! Het klonk ook nog erg goed.’'

Vreemd is het niet om opera te zingen op een festival met vooral rock. ,,In de tijd dat het werd gecomponeerd was opera dé populaire muziek,’' zegt Milhofer.

Wanneer doen jullie dit weer, vroegen bezoekers direct na afloop. Niet dus, maar ze bieden liefhebbers later op de dag wel een workshop aan: word operazanger. Want: niks is onmogelijk!