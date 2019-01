Het weer zorgt voor dé Gelderse foto van 2018

Een foto genomen met een drone die boven een akker hangt waar met een machine de aardappels worden gerooid en het stof links en rechts opdwarrelt.



Of de foto van de golfer die een bal wegslaat op een verdorde, gele ondergrond. Maar misschien ook de plaat geschoten van de Schotse Collie wiens lange haar dusdanig voor zijn snuit waait door de storm dat er niets van zijn kop is te zien.



,,Het niveau is hoog dit jaar”, zegt Wouke van Scherrenburg, de oud-journaliste die woont in Doetinchem en voorzitter is van de vakjury. ,,Echte nieuwsfoto’s ook. Dat was vorig jaar wel anders. Hét nieuwsitem was toen de eieren-affaire maar onder de inzendingen was geen ei te zien. Nu waren de storm en vooral de droogte het nieuws. En dat zien we terug.”