Sinéad O'Connor, kind van het groene Ierland, vertelde ooit dat zij, sinds ze meer in de stad was, vaak groen schoeisel droeg om zich de geruststellende groene paden van haar jeugd te herinneren.



Veel mensen kennen zo'n soort ervaring. Zou de kleur zo diep in ons collectieve brein verankerd zijn omdat wij een deeltje zijn van het groen/blauwe geheel aarde? In talloze kleurtheorieën wordt groen verschillend geïnterpreteerd, maar staat eigenlijk altijd symbool voor begrippen als natuur, vernieuwing, jeugd, rust en geluk.



We zouden hulpeloos zijn zonder groen, zo lijkt het. En natuurlijk, zonder het groen van de natuur om ons heen zou ons leven niet alleen aan kwaliteit verliezen, het zou zelfs onmogelijk zijn.



Lijkt het nu maar zo of wordt dit besef - misschien door dat virus dat ons aardse leven zo bedreigt - momenteel breder gedragen dan ooit? Dinsdagmorgen, terwijl ik de krant lees, hoor ik dat een gepland bouwplan in een Varssevelds plantsoen maandagavond op ijs is gezet.



De gemeenteraad heeft nu het laatste woord, maar met bijna 2200 handtekeningen uit het dorp tégen dit plan zou het vreemd zijn als de raad dit groen tóch wil verstenen.



En al helemaal omdat ik tegelijkertijd lees dat dezélfde gemeente in hetzélfde dorp op een nieuw bedrijventerrein veel aandacht wil voor groen en blauw, natuur en water én dat er in onze provincie 10.000 voetbalvelden aan bos bij wordt geplant.



Het zijn, ondanks alles, toch ook feestelijke tijden!