Heteluchtballonnen blijven wéér aan de grond in Winterswijk

,,Het weer is te wisselvallig", vertelt Roy Stammers van Wenters Ballooning. ,,Er is een noordwesten-wind en die waait te hard. Vooral in de hogere luchtlagen is dat rond de 25 kilometer en dat is te hard.”

Vanaf het grasveld

Wenters Ballooning wilde anderhalve week geleden een dertiental heteluchtballonnen laten opstijgen vanaf het grasveld achter molen Bataaf. Elke ballon kon acht tot veertien mensen meenemen. Op zaterdagavond was sprake van te harde wind, ook de zondag viel vanwege de weersvoorspelling af.

Doordeweekse avonden

De organisatie moest uitwijken naar doordeweekse avonden, omdat de ballonvaarders in de weekeinden al andere ballonvaarten hebben gepland. ,,Het is nu het seizoen.” De organisatie moest al afscheid nemen van het idee om de ballonnen kort achter elkaar te laten opstijgen. Stammers: ,,Het wordt in stukjes gehakt, dinsdagavond zouden er misschien zes opstijgen, donderdag drie.”

Nog onzeker