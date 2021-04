Hier in de Achterhoek wordt in een paar weken tijd een heel nieuw bos met 65.000 bomen geplant

Rustig rijdt een grote groene trekker over het land. Niet zo’n gek tafereel. Komt wel vaker voor in de Achterhoek. Maar meestal wordt er geploegd, of gezaaid. Dit keer niet. Twee mannen zitten ogenschijnlijk relaxt achterover geleund in de aanhanger van de trekker. Een ander hobbelt er wat achter aan, over de alweer stoffig geworden droge zandgrond.