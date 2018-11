‘Hier in Terborg bleef Olga de vrouwe van Wisch’

Een boek over de jonge historie van het deels vijftiende eeuwse kasteel Wisch in Terborg. Het moest er een keer van komen, maar in eerste instantie had Aggie Daniëls niet in de gaten dat zij het zou worden, die het boek zou gaan schrijven. ,,Mijn eerste contact was met kasteelheer Philippe Vegelin van Claerbergen, in 2005.