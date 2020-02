Hier liepen de bedienden van de Heren van Borculo

Marieke Over­duin-Bies­ma voorgedra­gen als nieuwe wethouder Oude IJssel­streek

24 februari GENDRINGEN - Marieke Overduin-Biesma wordt door het CDA voorgedragen als nieuwe wethouder in Oude IJsselstreek. De inwoonster van Ede wordt in de raadsvergadering van donderdag 26 maart naar verwachting benoemd in haar nieuwe functie.