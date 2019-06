Hier schitteren zaterdag en zondag motorkunstenaars tussen de stenen

Zelhem staat aan de vooravond van het wereldkampioenschap trial. Zaterdag en zondag proberen 71 motorkunstenaars zo goed en zo snel mogelijk door de stenenmassa heen te komen.



Er is één persoon die eigenlijk al twee jaar lang iedere dag bezig is met de voorbereidingen voor komend weekend. Dat is Dick Bulten, 74 jaar, kind van De Langenberg en mede-oprichter van de ZAMC. Echte Achterhoeker ook, al heeft Bulten nooit op een motor gezeten.