Hier staan alle 72 Achterhoekse lintjes op een rij; nog nooit zoveel onderscheidingen in de regio

Bronckhorst (12)

Burgemeester Marianne Besselink mocht een recordaantal van twaalf lintjes opspelden in Bronckhorst, allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim Knaake (70) uit Steenderen werd geëerd voor zijn betrokkenheid bij het Erfgoed Centrum Achterhoek & Liemers en voor zijn werk als genealogisch onderzoeker. Geert (75) en Hermien (74) Hiddink uit Hengelo zijn enorm betrokken bij hun kerk, waar ze veel vrijwilligerswerk hebben gedaan. Ook helpen ze bij Markenheem en bij de opvang van kinderen in crisissituaties.

Harry Lichtenberg (82) is een bekende in Vorden, omdat hij voor iedereen klaar staat. Ook is hij vrijwilliger bij het Vordens Mannenkoor en de Vereniging Volksfeest Linde. Zijn dorpsgenote Gerda Schoo (76) kreeg een lintje vanwege haar inzet voor de tennissport en het cultuurfonds Vorden.

Het Openluchtspel Hummelo is een begrip en daar heeft Carla Harenberg (55) volop aan bijgedragen. Verder is ze bestuurslid bij De Eendracht en bij Jong Gelre Hummelo. Ursula Dijkstra (80) uit Hoog-Keppel kent een waslijst aan verdiensten. Ze is onder andere bestuurslid bij het 4 mei-comité, vrijwilliger bij de kerk, Hessenbad en De Zonnebloem. Meta Schoenmaker (73) wordt geëerd vanwege haar bestuursfuncties bij het Volksfeest, KeppelCultuur, Koor Voix-La en de Oranjecommissie Keppel en Eldrik.

Jan Memelink (80) uit Vorden krijgt een lintje vanwege zijn inzet voor het Vordens Mannenkoor en de Veilingcommissie De Werf Vorden, waar ook zijn plaatsgenoot Gerrit Eskes (83) veel voor heeft gedaan. Eskes is ook vrijwilliger bij Sensire, de huisarts en de kerk.

Bridge zit in de genen van Joop Rutten (71) uit Steenderen. Verder is en was hij vrijwilliger bij de Bronkhorster Molen, de tennisclub in zijn woonplaats en de PvdA. Geert-Jan Steenhuis (77) uit Hengelo kent ook een waslijst aan verdiensten: onder andere bij de opvang Hulphond, IVN, de VVD, de schutterij EMM en vereniging DKK.

Oost Gelre (3)

In Oost Gelre is een bescheiden aantal inwoners geëerd. Johnny Cuppers (57) is een bekendheid in Zieuwent en omgeving, onder andere in zijn rol als voorzitter van RKZVC tot 2020. Hij mag zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Volledig scherm Burgemeester Bronsvoort met de gedecoreerden in het gemeentehuis van Oost Gelre. © Gemeene Oost Gelre

Oost Gerle heeft ook twee ridders. Eddie te Woerd (66) uit Lichtenvoorde kreeg de onderscheiding onder andere als oprichter en voorzitter van de Survivalrun Beltrum. Ook is hij oprichter en voorzitter van de Survivalbond. Wouter Ribbers (64) uit Lichtenvoorde was bestuursvoorzitter van Zorgcombinatie Marga Klompé en is oprichter en voorzitter van het Nationaal Lindenarboretum. Ook is hij initiatiefnemer van de Rotaryclub Oost Achterhoek.

Doesburg (5)

Doesburg verwelkomt vijf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau.

Wilma Krijnen heeft zich als vrijwilligster ingezet in tal van functies bij korfbalclub De Rivalen. Voor HetHuisDoesburg (HHD) is ze actief in tal val van projecten. Aron Aalderink beheert sinds 2013 de fruitcultuur bij museumtuin ’t Olde Ras. Ook helpt hij mee bij Sportpark Doesburg.

Jannie Pastoor is al 47 jaar vrijwilliger in Doesburg. Onder andere bij de kegelclub, IJsselzicht, Trajectum Hanzeborg en de vereniging Doesburg en Oranje. Frans Vierveijzer was als vrijwilliger druk binnen de kegelsport in Doesburg. Frans Hofman was jarenlang het gezicht van D66 in Doesburg. Ook zette hij zich in voor diverse sportclubs en helpt hij bij streekmuseum De Roode Tooren als suppoost.

Aalten (10)

Burgemeester Herman Stapelkamp mocht tien inwoners een lintje opspelden, allemaal nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau.

Henri Boland (65) en Ada Bakker (64) zijn broer en zus. De Dinxperloërs kregen gelijktijdig een lintje. Henri voor zijn inzet voor de schietvereniging, de gymnasten van KEV en de Hippische Sport. Zijn zus Ada kreeg een lintje voor haar werk binnen de oudernzorg. Ook is ze actief in de kerk.

Het echtpaar Wim (73) en Annie (72) Derksen uit Dinxperlo zijn geëerd voor hun inzet voor het verenigingsleven en op kerkelijk vlak in het dorp. Samen ondersteunen ze al twintig jaar de heer Willie Gerritsen om, ondanks zijn verstandelijke en lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Tjipke Baron (70) uit Aalten kreeg de onderscheiding voor haar goede werken in Almere. Aaltenaar Johan Scholl (70) zet zich al jaren in voor de plaatselijke kerk. Daarnaast helpt hij vluchtelingen bij het inburgeren.

Wie de naam Koos Nederlof (63) uit Dinxperlo noemt, zegt volleybal. Vijftig jaar geleden werd hij bestuurslid van Favorita en sindsdien helpt hij de volleyballers waar hij kan. Ook was hij voorzitter van de Industrie Kring Aalten-Dinxperlo. Dorpsgenoot Johan van Schijndel (70) wordt geëerd omdat hij zich jarenlang ingezet heeft voor fanfareorkest Psalm 150, als muzikant maar ook als dirigent en organisator.

Annie Veerbeek (67) heeft zich jarenlang belangeloos ingezet voor de volleyballers en badmintonners in haar dorp Dinxperlo. Ook was ze jarenlang actief binnen de protestantse kerk. Jan van der Horst (61) heeft heel wat kinderen uit Dinxperlo voorbij zien komen als directeur van IKC De Bosmark en enkele kleine basisscholen. Ook was hij jarenlang duovoorzitter van Favorita.

Winterswijk (13)

Winterswijk is twee ridders en elf leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Gerrit Hesselink (60) uit Winterswijk is geridderd vanwege zijn inzet voor het plaatselijke volksfeest en de golfclub. Ook is hij directeur/eigenaar van Hesselink Koffie. Ook Regien Belksma (64) is geridderd. Zij trok als eerste vrouw de wereld over als internationaal scheidsrechter. Ze heeft veel bijgedragen aan de promotie van het damesvoetbal.

Volledig scherm Regien Belksma werd op het sportpark van FC Trias in Winterswijk door burgemeester Joris Bengevoord verrast met een lintje. Ze was de eerste Nederlandse vrouw die internationele voetbalwedstrijden floot. © Jan van den Brink

Mientje te Brummelstroete (72) kreeg een lintje voor haar jarenlange inzet voor verenigingen als de Hakkelerkamp, Excelsior, FC Trias en de stichting Wadd’nvakanties. Plaatsgenoot Wim Sikking is een bevlogen bestuurslid van het eerste uur van Huppels-Henxels Belang. Daarnaast is hij actief binnen de kerk en de ouderenbonden.

Anke Leus (57) is al meer dan twintig jaar voorzitter van stichting ’t Kreil, een belangrijk baken binnen de Winterswijkse gemeenschap. Ook zet ze zich in tegen armoede in de gemeente. Plaatsgenoot Wim Heijnen (73) zet zich al ruim 45 jaar in voor FC Winterswijk, in tal van functies. Ook is hij betrokken bij de stichting Ontmoetingscentrum Senioren.

Vol passie werkt Ge Oonk (66) als bestuurslid bij FC Trias. Daarnaast is hij al veertig jaar actief bij de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. Alie Grooten (74) is sinds de oprichting in 2007 betrokken bij de Voedselbank. Daarnaast is ze een bekende organist en speelt ze op verschillende gelegenheden. Henk Graaskamp (70) is al 35 jaar zeer actief bij FC Winterswijk, in tal van functies. Ook is hij chauffeur bij Marga Klompé.

Het echtpaar Domien (73) en Ineke ( 67) Gebbink helpen samen in de kantine van FC Trias. Zij is actief in de kerk en de Zonnbloem, hij helpt bij De Lichtenvoorde en WFevenementen (voorheen Winterswijkse Fietsdagen).

Buurtschap Kotten heeft een belangrijke plek in het hart van Jan Naaldenberg (66). Hij was onder andere actief bij Kottens Belang, Wilhelmina, SVK en de Historische Kring. Hij is voorzitter van de Winterswijkse Schietbond. Addick Stroes (64) is ruim vijftig jaar turntrainer bij verschillende clubs geweest: o.a. WGV, Rap en Snel Groenlo, CGV Tempo en Arminia Ochtrup.

Montferland (9)

Negen Montferlanders mogen zich voortaal Lid in de Orde van Nassau noemen.

Lucia ten Oever (67) uit Stokkum heeft veel werk verzet voor de plaatselijke geloofsgemeenschap St. Suitbertus. Ook is ze beheerder van het kerkhof. Han Evers (56) is de man achter het sinterklaasfeest in zijn woonplaats ’s-Heerenberg. Ook is hij vaandeldrager, nar, commandeur, adjudant en prins geweest bij de Olde Waskupen.

Hannie Hoogland (75) uit Zeddam is zeer actief geweest bij de VV Montferland, De Paverts en de schutterij St Johannes.

Het echtpaar Wim en Corry Hendriksen (72 en 69) uit ’s Heerenberg is niet alleen erelid van de tafeltennisvereniging vanwege alle inzet voor deze club, maar mag zich nu ook samen Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook zijn ze vrijwilliger bij Gertrudis. Tonny Gerritsen (65) uit ’s-Heerenberg wordt geëerd vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij Azora en Welcom.

Edwin van Onna (52) en Hugo van de Camp (59) kregen een lintje voor hun inzet voor Loil en Willy Elshof voor DVC’26.

Doetinchem (10)

Burgemeester Mark Boumans mocht tien Doetinchemmers een lintje opspelden, waarvan een zich Ridder mag noemen. Dat geldt voor Karel Berkuysen (1954). Hij werd geëerd voor zijn inzet voor de IJD’96, het Taalhuis, de Fietsersbond en de stichting Doetinchem Herdenkt.

Dinie Bloemendal (1942) uit Doetinchem was dertig jaar vrijwilliger bij zorgcentrum Het Weerdje. Ook is ze actief bij Vrouwen van Nu en Croonemate. Willy van Gessel (1957) is een bekendheid in zijn dorp Wehl, onder andere vanwege zijn inzet voor De Eendracht, de Mölledraejers en het Dorpsfeest.

Karin Geurts (1965) uit Doetinchem was de afgelopen vijftien jaar druk met vrijwilligerswerk op tal van plekken, onder andere bij de Kledingbank en Parkparade. Ze is oprichter van Grootse Vrouwen Achterhoek. Stadgenoot Rienke Heinen (1965) zet zich al jaren in voor goed taalonderwijs aan nieuwkomers in Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Wat zouden de carnavalisten van De Mölledraejers zijn zonder Miranda Rütten (1963) uit Wehl? Ze is al jaren secretaris. Inmiddels zit ze ook in het bestuur van De Eendracht en schietvereniging Juliana. Bennie Steijntjes (1943) wordt geëerd voor zijn tomeloze inzet voor het Wehls Gemengd Koor, de kerk, het kerkhof en zorgcentrum Oldershove.

In Gaanderen is Bart Stevens (1949) een bekendheid. Hij heeft zich al meer dan vijftig jaar ingezet voor onder andere St. Martinus, VVG’25, De Dwarsdrievers en de oudheidkundige vereniging Gander. In het Stadsmuseum zijn ze superblij met Hanneke Zetsma (1937), waar ze als gastvrouw en suppoost helpt. Ook is ze vrijwilliger bij het NVVH-Vrouwennetwerk en het Jacobafonds.

Oude IJsselstreek (10)

In Oude IJsselstreek mogen tien inwoners zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Wat zou VV Gendringen zijn zonder Martin Hendrixen(71)? Hij zet zich al meer dan vijftig jaar in als vrijwilliger in tal van functies bij de club. Agnes Migchelbrink (82) uit Megchelen is belangrijk voor de geloofsgemeenschap in haar dorp, onder andere als fulltime koster.

Harrie Jansen (75) uit Etten was zeer betrokken bij VV Etten, onder andere als voorzitter. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de plaatselijke parochie. Ida Wisman (62) uit Sinderen was jarenlang bestuurslid bij fanfareorkest Psalm 150. Sinds 1994 is zij koster van de Antoniuskapel in Sinderen, samen met haar echtgenoot Han.

Ulftenaar Johan Oostendorp (78) is een bekende accordeonist op basisscholen, zorgcentra en carnavalsvereniging. Ook helpt hij al jaren mee in het technieklokaal van het Almende College en is hij actief in de kerk. Rens Visser (80) uit Varsseveld is zeventien jaar vrijwilliger bij de buurtbus. Ook was hij bestuurslid bij Gloria In Excelsis Deo.

Anna Venes (80) is niet weg te denken uit de Megchelse geloofsgemeenschap, waar ze zich jaren als vrijwilliger heeft ingezet op tal van fronten. Ook was zij voorzitter van ZijAktief. Peter Ketelaar (60) is een bekendheid in ‘zijn’ dorp Etten, waar hij onder andere actief is (geweest) bij de toneelclub, de harmonie, het Mannenkoor en de kerk.

Wie Terborg zegt, zegt bijna René Salden (47). Hij was jarenlang actief binnen Terborgs Belang als kartrekker, penningmeester en organisator van allerlei grootschalige activiteiten. Guido Hakvoort uit Megchelen kreeg een lintje voor zijn raadslidmaatschap namens het CDA.