Hier werd vandaag gewoon keihard geknald met carbid, maar ‘het is wel anders’

Check jouw gemeente KAART | Aantal besmettin­gen in regio licht gedaald, Rijs­sen-Hol­ten negatieve uitschie­ter

16:41 In deze regio is het totale aantal nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal licht gedaald. Flevoland kleurt niet langer helemaal rood, ook de Kop van Overijssel doet het beter. Rijssen-Holten schiet eruit in negatieve zin. Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen 24 uur heel licht gestegen.