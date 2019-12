Hier wil Berkelland maximaal een ‘half’ zonnepark van Eneco

Twee volwaardi­ge ziekenhui­zen, voor minder doen ze het niet

16:15 Twee volwaardige ziekenhuizen in de regio. Voor minder doet de Achterhoek Raad het niet. Uitvoeringsinstantie Achterhoek Board krijgt per motie d e opdracht van de gekozen vertegenwoordigers van zeven gemeenten om zich hard te maken voor dit uitgangspunt. Al gaat ze daar helemaal niet over.