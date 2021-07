Hij (30) streelde twee vrouwen langs hun billen in de trein, maar hoeft niet de cel in: ‘Zou hulptraject verstoren’

Daar is-ie weer: discussie over verplaat­sen van de oude Wilhel­minafon­tein in Zutphen

5 juli Je kon er de klok op gelijkzetten. Nu er een grote metamorfose in de binnenstad van Zutphen aankomt, laait ook de discussie over het verplaatsen van de oude Wilhelminafontein weer op. De droogstaande fontein staat nu op een onbeduidend stukje groen, in een hoekje nabij de Bourgonjetoren in het Zutphense centrum.