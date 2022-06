Hij kan het zelf niet uitspreken, maar Pieter is supertrots op zijn beurtbalkjes in het dialect

met audio & video‘He’j de flessen in-elevverd?’ Supermarktmanager Pieter Stam krijgt het niet over zijn tong. Hij is een Amsterdammer die nu de PLUS in Ruurlo runt. Inburgeren wil hij graag, maar dialect spréken? Nee. Toch is hij de eerste in Gelderland die in zijn supermarkt beurtbalkjes met dialectteksten over de kassaband laat lopen.