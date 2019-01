Hij komt er echt: de rondweg Lochem

Het stationsgebied rond Lochem en de Kwinkweerd –de weg in het verlengde van het gebied- zijn de afgelopen weken ontdaan van een grote hoeveelheid bomen. Op deze kille dinsdagochtend staat er langs de Kwinkweerd nog een versnipperaar te pruttelen om de boomstronken verder te kortwieken. Maar het aanblik is niet alleen kil, maar zeker ook kaal te noemen. Menigeen vroeg de voorbije weken waarom dat – die enorme kaalslag- weer nodig was. Het antwoord is snel gegeven: na tientallen jaren van praten, plannen maken, overleggen, uitstellen, is het dan eindelijk zo ver: Lochem krijgt een nieuw stuk rondweg. Veel Lochemers zelf waren het vermoedelijk zelf alweer vergeten.