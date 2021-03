Hij wachtte keurig bij de haaientanden, maar toch werd de motorrijder wakker aan de beademing

Corona zet streep door paasvuren in Achterhoek en op Veluwe

3 maart De paasvuren in de Achterhoek en op de Veluwe worden dit jaar opnieuw niet aangestoken. De 22 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) hebben dit besloten omdat de vrees voor samenscholingen te groot is. In Flevoland en een deel van Overijssel is nog geen duidelijkheid.