Hij zou geen dag leven, maar gehandicapte Noah (14) uit de Achterhoek doet ‘gewoon’ mee aan triatlon

Een rondje Stadsfeest: keuze in overvloed

7:21 DOETINCHEM - Het is de laatste zaterdag van augustus, rond de klok van elf. De 2019-editie van het Doetinchemse Stadsfeest is in volle hevigheid ontbrand. Ondanks een paar flinke onweersbuien eerder op de avond genieten duizenden bezoekers verspreid over het stadscentrum nu van muziek en gezelligheid.