Hilda Haselberg schildert mini-stripverhaal op groot formaat in Borculo

BORCULO - Je zou het een mini-stripverhaal op groot formaat kunnen noemen: in de zompenloods in Borculo verschijnt een muurschildering met berkelzomp de Jappe in de hoofdrol.

Plaatje 1: de Jappe vaart vanaf het oude gemeentehuis naar de toeschouwer. Plaatje 2: de Jappe ligt stil in de schutsluis. Plaatje 3: de Jappe vaart weg vanaf de watermolen. En dat dan in het heel groot. Deze drie taferelen verschijnen deze weken op de muren van het botenhuis aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo.

In sepiakleuren. ‘Omber gebrand’, noemt kunstenares Hilda Haselberg de tint waarmee ze werkt. Ze heeft er een steiger bij nodig, de schildering zit behoorlijk hoog. Ze moet heen en weer lopen op die steiger, want de schildering wordt behoorlijk groot. Qua formaat heel anders dan wat ze is gewend. De Ruurlose schildert meestal op doek.

Drie panelen over de hele lengte van de loods, want er moest iets met die rommelige muur, vonden zij van de zomp. Een van hen, Gerrit Kers, kwam op het idee om Hilda te vragen voor deze klus. Niet geheel toevallig, want Kers volgt al jaren schilderles bij Haselberg. „’s Winters ligt de boot hier, maar ’s zomers is het de ontvangstruimte voor bezoekers. Dan wil je toch dat het er aantrekkelijk uitziet”, verwoordt Kers de mening van de schippers.

Haselberg (56) volgde veel cursussen om diverse schildertechnieken onder de knie te krijgen. In 2011 ontdekt ze dry brush. „Dat is werken met olieverf op aquarelpapier, een heel aparte techniek. Je zet het heel licht op en daarna breng je de highlights aan met gum. Het is eigenlijk een kruising tussen schilderen en tekenen. Het geeft me heel veel rust en dat is ook nodig, want ik ben een druk baasje”, zegt ze.