Hiphoppers van Doorgewinterd uit Winterswijk na 10 jaar terug: ‘Als het gezag je prijst, moet je oppassen’

Gemist? Ex-gedetineer­de gedumpt bij bed and breakfast en Zwolse trots in tatoeages

10:00 Ex-gedetineerde Petra Kopmeiners werd op kerstavond gedumpt bij een bed and breakfast in Hardenberg. De Zwolse gevangenis had geen opvangplek voor de uit detentie ontslagen psychiatrisch patiënte geregeld. Het verhaal over Petra was een van de meest opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer opvallende gebeurtenissen van afgelopen week.