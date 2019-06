Historie van Silvolde gaat leven met moderne muurschilderingen

De muurschildering is gemaakt door Rianne te Kaat, kunstenares uit Arnhem die opgegroeid is in Ulft. Ook de tram ‘Silvolde 50’, enkele huizen verderop, komt van haar hand. De 26-jarige kunstenares maakte de eerste twee schilderingen in het project ‘Muren Gluren’ die zich tot eind dit jaar moet uitbreiden tot minstens tien muurschilderingen op verschillende panden in het dorp.



Het lijkt nu al een succes, want toen Te Kaat op de steiger zat om de muurschildering te maken, was ze bijna net zoveel tijd kwijt aan zwaaien en reageren op de duimpjes en het instemmende getoeter dan met het schilderen zelf. ,,Het is leuk dat er zoveel enthousiaste reacties zijn’’, zegt ze.