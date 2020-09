Historisch tenue voor SC Meddo in jubileumjaar

videoMEDDO - De voetballers van SC Meddo spelen vanaf dit seizoen in bijzondere tenues. De shirts leggen een link met het verleden in het jubileumjaar van de in 1960 opgerichte voetbalvereniging.

De club uit het kerkdorp bij Winterswijk bestaat 60 jaar en heeft mede daarom nieuwe tenues laten ontwikkelen. De club noemt het shirt ‘een ode aan het 60-jarig bestaan’. Dit omdat de ‘V’ op de borst terugkomt in het ontwerp, een directe verwijzing naar de beginjaren van de club, toen de elftallen speelden met een grote witte ‘V’ op de borst van de groene shirt. In het nieuwe ontwerp komt deze ‘V’ terug in een iets lichtere kleur groen dan het shirt zelf.

Volledig scherm Voetballers van SC Meddo showen de nieuwe tenues van de club uit het Winterswijkse kerkdorp. © PR

Clubleus en Achterhoekse vlag

Het shirt van kledingleverancier Stanno is om nog meer redenen bijzonder, want in de kraag is de clubleus verwerkt: ’n kei van ’n club, samen met het oprichtingsjaar 1960. En alsof dat nog niet genoeg is de Achterhoekse vlag ook nog eens op subtiele wijze verwerkt in het shirt.

De eerste wedstrijd in de dit weekend gepresenteerde nieuwe tenues is komende zondag, als het eerste elftal van SC Meddo de eerste thuiswedstrijd speelt in de competitie, tegen ’t Peeske. Die wedstrijd begint om 14.00 uur.