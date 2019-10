Historische films in Oale Schole in Noordijk

Weekendtips Weekend­tips: Hattem vol met chocola en opening schaatssei­zoen

14:11 De barbecue en softijsjes maken deze weken langzamerhand plaats voor erwtensoep of stamppot. Ook aan de evenementen is te zien dat we in de herfst zitten en zelfs al richting de winter gaan. Heb je dit weekend, voor veel mensen in deze regio toch het begin van de herfstvakantie, nog niks te doen? Er zijn voldoende mogelijkheden om je vrije tijd door te brengen. We geven je vast een aantal tips.