Historische fototegels in Ruurlose stoep ‘om het verleden niet te vergeten

Sukerpot

Er zijn ook hedendaagse beeldbepalende panden zoals de Dorpskerk, de Sint Willibrorduskerk, het Hotel Avenarius, de Agneta molen, de Kroezeboom, en de marechaussee kazerne in de route opgenomen. ,,Het was best wel een moeilijke keuze voor welke panden en gezichtsbepalende straten we moesten kiezen,’’ zegt secretaris Rina Florijn van Old Reurle.

Eigen middelen

In een routefolder die in samenwerking met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en VVV Ruurlo nog in de maak is, wordt ook naar panden verwezen die niet op fotoplateaus zijn afgedrukt. ,,We hebben namelijk het gehele project uit eigen financiële middelen bekostigd. En daarvoor hadden we een bepaald budget vrijgemaakt. Het mag duidelijk zijn dat dit een behoorlijk kostbaar project was waar we geen onbeperkt aantal tegels in konden opnemen. Met dank aan de gemeente Berkelland die de kosten van de plaatsing van de tegels voor zijn rekening nam”, aldus Florijn en Schepers. Zodra de routefolder klaar is zal de historische fototegelwandelroute officieel gepresenteerd worden.