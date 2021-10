Historische Kring Neede wijdt ‘dikke pil’ aan textielindustrieverleden van het dorp

Nieuwe invulling voor voormalig kerkgebouw in binnenstad duurt Zutphen te lang: ‘Nemen zelf de regie’

4 oktober Tot een jaar of tien geleden kwamen gelovigen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt er nog samen. Sindsdien is het voormalige kerkgebouw aan de Halterstraat in Zutphen in verval. De nieuwe eigenaar komt er tot dusverre met gemeente en omwonenden niet uit over een nieuwe invulling. Hoewel de gemeente het niet hoeft gaat zij nu de leiding in dat proces.