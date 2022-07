Hitte leidt tot afgeslankte markt, gesloten pub en een advies: drink voldoende

Generatie vol sensatie: ronkende voertuigen en boerenzor­gen in openlucht­spel Borculo

BORCULO - Geen open- en dichtklappende deuren waardoor de acteurs voor het voetlicht verschijnen, maar voertuigen in allerlei soorten en maten waarop ze de scene mee binnen komen scheuren. Het zorgt voor veel hilariteit in het openluchtspel Generatie vol sensatie in Borculo.

18 juli