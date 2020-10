HMC’17 tegen Ulftse Boys in vierde klasse te zien via livestream

Het bestuur van de fusieclub uit Harreveld en Mariënvelde wil zo de supporters toch - nu ze het sportcomplex niet mogen betreden vanwege de corona-maatregelen - de gelegenheid bieden de wedstrijd te bekijken.



,,Dit om de trouwe supporters te danken voor hun aanwezigheid en steun gedurende de afgelopen periode’’, laat HMC'17 voorzitter Maja Visschers weten. ,,Ook de supporters van Ulftse Boys willen wij op deze wijze een hart onder de riem steken.’’



De wedstrijd (aanvang 14 uur) is zondag te zien via de website www.hmc17.nl te zien of anders via de Facebookpagina van de club. In de vierde klasse is ook de wedstrijd GWVV tegen Meddo via een live stream te bekijken.



Ook de wedstrijd Eemdijk-AZSV, zaterdag hoofdklasse B, wordt zaterdag (aanvang 14.30) uitgezonden via You Tube. Later op de dag (19 uur) is Longa'30 tegen Alphense Boys te zien, een wedstrijd in de zondag hoofdklasse.