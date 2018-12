Hobby wordt meer met crowdfunding ‘daktenters’ Eibergen

Inmiddels bestaat Huureendaktent.nu 3 jaar en telt de ‘vloot’ achttien daktenten en materiaal om ze op bijna alle types auto's te monteren. “Het kan bijvoorbeeld ook op wat kleins als een Volkswagen Up. Leuk als je naar Texel wilt, maar voor trekken in Scandinavië is dan een terreinwagen meer wat je zoekt. Zo kwamen we op het idee twee Landrovers aan te schaffen. Geld via crowdfunding lenen is leuker dan via de bank. Zijn we minder aan rente kwijt, en is het verhaal ook een beetje marketing", verklaart Meijer.