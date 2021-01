Hochrath wonen & slapen mag zich Hofleverancier noemen

Vanwege dit jubileum heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten het familiebedrijf het predicaat Hofleverancier toe te kennen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde aan de eigenaren Guido en Christien Hochrath.



Hochrath wonen & slapen is het vierde Winterswijkse bedrijf dat recentelijk het predicaat Hofleverancier heeft gekregen. Sinds 2019 mogen ook juwelier Sellink, Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak en bloemist Timmermans & Mulder het predicaat voeren.

Het begon met stofferen en behangen

In 1920 vestigt het echtpaar Albertus en Sophia van ’t Laar zich aan de Leliestraat 5 in Winterswijk en begint daar met een eigen zaak als behanger en stoffeerder. In 1927 verhuist de zaak naar de Beukenhorstweg. In 1941 neemt zoon Hendrik Jan van ’t Laar de zaak over en wordt het bedrijf naar de Misterstraat 55 verplaatst. Daar wordt ook gestart met de verkoop van meubels.



Als Hendrik Jan van ’t Laar in 1968 overlijdt, zet zijn echtgenote de zaak samen met haar schoonzoon Erwin Hochrath voort. In de jaren daarna verhuist het bedrijf naar verschillende panden in het centrum van Winterswijk. In het begin van deze eeuw dragen Erwin en Tini Hochrath de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan hun zoons Haiko en Guido.

Nieuwbouw

In 2009 komt aan het verblijf in het centrum van Winterswijk na 89 jaar een einde. Het bedrijf is het centrum ontgroeid. Op 26 september 2009 wordt de nieuwbouw aan het Europark geopend, waar het bedrijf tot op heden is gevestigd. Op dit moment wordt het familiebedrijf geleid door het echtpaar Guido en Christien Hochrath.



Het karakter van het bedrijf is sinds 1920 sterk veranderd. Begon Albertus van ’t Laar als behanger en stoffeerder, nu kan bij Hochrath wonen & slapen alles voor een complete woninginrichting worden gekocht, van vloerbedekking en raambekleding tot meubels, bedden en alle denkbare accessoires. De zaak mocht in 2006 zelfs de stoffering van de Ridderzaal op het Binnenhof op zich nemen.

Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem I en is samen met het predicaat Koninklijk (1806) één van de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land. Dit predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren, met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.



De koning kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die minimaal honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche.



Op dit moment mogen circa 500 bedrijven in Nederland zich Hofleverancier noemen