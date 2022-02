Hockeytent waait weg, geen waterdruk en bomen vallen om: alles over storm Eunice in de Achterhoek en Liemers

UPDATE 19.00 uurZEVENAAR / DOETINCHEM - Storm Eunice gaat flink tekeer in Nederland, en dus ook in de Achterhoek en Liemers. We zetten ontwikkelingen hieronder op een rij en updaten dit artikel regelmatig.

Bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komen momenteel zoveel meldingen binnen, dat de meldkamer overspoeld wordt. Daarover bericht de VNOG op Twitter. Ze doet daarom de dringende oproep alleen bij acute nood de meldkamer te bellen.

Ook worden mensen opgeroepen niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. ‘De situatie buiten is gevaarlijk! Voorkom onnodig letsel door rondvliegende objecten / takken’, aldus de VNOG.

Airdome

Bij hockeyclub Westerduiven in Duiven is de airdome - een soort opblaasbare speelhal waardoor in de winter toch gespeeld kan worden - door de storm het luchtruim ingeblazen. De brandweer kwam met drie voertuigen om mee te helpen de tent weer op de grond te krijgen. Dat was niet het enige incident bij de Duivense hockeyclub: een geparkeerde auto werd geraakt door een omvallende lichtmast.

Geen water

In verschillende delen van de Achterhoek is de waterdruk is weggevallen. Waterbedrijf Vitens laat weten dat er op verschillende plekken in het gebied leidingbreuken zijn. ‘Onze monteurs doen hun uiterste om deze storingen op te lossen in deze storm’, laat het bedrijf weten. De storingslijn van Vitens is moment, door de drukte, minder goed bereikbaar.

De treinvervoerders stopten er vier uur eerder mee. Daarom rijden er sinds 14.00 uur geen treinen tussen Arnhem en Winterswijk en tussen Winterswijk en Zutphen. Dat was gisteren al besloten door ProRail en de NS. Het besluit geldt ook voor regionale lijnen, zoals die van Arriva in de Achterhoek en Liemers.



Omdat de veerpont tussen Olburgen en Dieren door de stom onbestuurbaar is geworden, is deze voor de rest van de dag uit de vaart genomen.

Storm Eunice hield zich vrijdagmorgen nog enigszins koest, maar is in de loop van de middag in alle hevigheid losgebarsten. Op verschillende plekken zijn daardoor bomen ontworteld en op de weg gevallen. Op de Bataafseweg in Winterswijk blokkeert een boom de weg, net als op de Nijverheidsweg in Aalten.

Volledig scherm Een boom is over de Bataafseweg in Winterswijk gevallen. © DG

Onderwijs en testlocaties 's middags dicht

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink Onderwijsinstellingen in de regio sloten de deuren in de middag. Leerlingen en medewerkers van het Liemers College en Candea gingen vanaf 12.30 uur naar huis. Alle locaties van het Graafschap College sloten om 13.00 uur. Een halfuur daarvoor was het onderwijs al gestopt.



De HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) ging al om 12.00 uur dicht.



De GGD sloot alle test- en vaccinatielocaties in de regio Gelderland-Midden vanaf 12.15 uur. In Doetinchem en Lichtenvoorde zijn die om 14.00 uur gesloten. Mensen die een afspraak hadden na de sluitingstijd worden gebeld voor een nieuwe afspraak.

Weerman Gerrit Vossers: ‘Code oranje door wind is uniek in de Achterhoek’

Uiteraard gaat weerman Gerrit Vossers in zijn weerproat uitgebreid in op storm Eunice. Bekijk het in onderstaande video.

Truckers eerder de weg op

Om de storm van vanmiddag voor te zijn, zijn de chauffeurs van het Duivense transportbedrijf Melis vrijdagmorgen zo vroeg mogelijk de weg op gegaan. Om vier uur in plaats van zes uur. ,,Dan zijn ze vanmiddag hopelijk voor het hoogtepunt van de storm binnen”, zegt algemeen directeur Marwin Melis.

In het artikel legt Melis uit waar je als automobilist op moet letten wanneer je in de buurt van een truck rijdt tijdens de storm

‘Bouwlocatie Duiven nu veilig’

Op de bouwlocatie in Duiven, waar woensdagnacht een agent gewond raakte door een afgebroken dakplaat, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om meer ongelukken te voorkomen. ,,Dat deden we voor het eerste ongeluk ook al, maar dat bleek niet genoeg”, aldus hoofdaannemer Danny Beker. ,,Onze dakdekker is om 05.00 uur vrijdagochtend het dak opgegaan om alle platen te monteren. Alle andere losliggende spullen zijn geborgen.”

Beker heeft regelmatig contact met de gewonde agent. ,,Het welzijn van die agent staat voor ons op de allereerste plaats.” De schade heeft geen gevolgen voor de bouwplanning.

Volledig scherm Het industrieterrein aan de Graafsingel waar woensdagnacht dakplaten (hier te zien bovenop de loods) naar beneden kwamen. © Persbureau Heitink

Geen voetbal

Het duel Roda JC - De Graafschap gaat vrijdagavond gaat niet door. De wedstrijd stond gepland voor vrijdagavond 20.00 uur. Vanwege storm Eunice zijn alle duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afgelast. De KNVB heeft ook alle amateur- en zaalvoetbalwedstrijden op vrijdagavond afgelast.