Hoe Achterhoekse boeren en buitenlui werken aan hun erf van de toekomst

Op een herfstige ochtend in oktober rijdt Lizanne Roeleven voor de eerste keer het erf van Hetty Harmsen en Willem Sleijster op. De bewoners van het historische Hof te Baak in Baak hebben een keukentafelgesprek aangevraagd met een zogeheten erfbegeleider.



Ooit stonden er koeien in de boerderij uit 1737. Tegenwoordig geniet het bedrijf lokale bekendheid vanwege de appelsap. Bijna honderd verschillende appelrassen staan er in de boomgaard in dit oudste gebied van Baak.