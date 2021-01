Hoe Achterhoekse winkeliers zich voelen in tijden van rellen: ‘Als kudde schapen met een wolf in de buurt’

lekker Het Achterhoek­se theebe­schuit­je: heerlijk om mee te soppen

27 januari Het theebeschuitje van bakker Kemper uit Breedenbroek was vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw een geliefde zondagse versnapering. Een bros, langwerpig koekje met een toplaag van suiker en kaneel, heerlijk bij een mok chocolademelk of om in de thee te soppen.