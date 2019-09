Hoe de Joodse gemeenschap in de Achterhoek bijna compleet verdween

‘De vicevoorzitter opende deze eerste vergadering met een woord van welkom tot de gelukkigerwijze teruggekeerde geloofsgenoten en sprak de innige hoop uit dat nog zeer vele der thans vermisten spoedig wederom in ons midden zullen mogen vertoeven.’



Deze zin staat in het verslag van de bijeenkomst van de Nederlands-Israëlitische gemeente in Winterswijk op zondag 17 juni 1945. Elf Joodse mannen komen deze dag voor het eerst na de oorlog bijeen op uitnodiging van Aron van Gelder in zijn woning in Winterswijk. Het is anderhalve maand nadat Engelse troepen op 30 maart het Achterhoekse grensdorp bevrijdden.



Hoe de stemming onder de elf mannen was, is uit het verslag niet op te maken. En die is ook niet te lezen tussen de vooral zakelijke regels. ‘Het doel dezer bijeenkomst was allereerst alles in het werk te stellen tot wederopbouw onzer Joodsche gemeenschap’, schrijft Van Gelder.