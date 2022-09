Hoe deze bijzondere Canadese vlag in de Achterhoek belandde: ‘Tot op het bot ontroerd’

In 2019 is Marc van Aken uit Gaanderen betrokken bij de herdenking van Operatie Overlord, als lid van de Royal Canadian Legion. Leden van deze groep zorgen ervoor dat de herdenkingen en monumenten van oud-militairen uit Canada onder de aandacht blijven.



75 jaar na D-Day, de geallieerde invasie die op 6 juni 1944 plaatsvond in het Franse Normandië, trekt Van Aken met zijn Legion door Saint-Aubin-sur-Mer in Frankrijk. Een dorpje langs de kust in Normandië. Als hij om zich heen kijkt, ziet hij iets bijzonders. Aan een huis langs de route in die plaats hangt een vlag. Een Canadese, maar niet de standaard. Van Aken is direct gegrepen.