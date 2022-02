Hoe een boswandeling kan helpen je lichamelijke onrust weg te nemen: ‘De natuur heeft een helende werking’

Een psychologische behandeling in de natuur heeft volgens Ellen Korthagen (29) grote voordelen. Het geeft meer beleving dan praten in een behandelkamer, ervaart de Doetinchemse psychologe. Ze is begonnen met haar eigen praktijk: Vertel Buitenpsychologie’



Cliënten komen in bosgebied De Kruisberg of op Stroombroek. ,,Bij verdriet kan het prettig zijn aan de waterkant te zitten. En als er lichamelijke onrust speelt, is juist wandelen in het bos helpend”, is haar visie. ,,Zo’n wandeling duurt ongeveer een uur. De natuur biedt zoveel metaforen. De herfst staat in de natuur voor loslaten, de lente voor groei, bloei en nieuwe ideeën. En hebben mensen moeite met keuzes maken, welk pad nemen we dan?”