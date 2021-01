Hoe een Eritreeër succesvol integreert in de Achterhoek; ‘Ga aan de slag en word gezien!’

,,Ik weet het nog goed. Het was een soort van vakantie. Ik was nog een kind hè. Mijn ouders hadden ons ook meegenomen met de smoes dat we op vakantie zouden gaan. Wat was het anders! De temperaturen, de mensen, de natuur, de ruimte. Of moet ik zeggen: gebrek aan ruimte. Iedereen op elkaar gepakt in het azc. En blanken bestonden echt! Die had ik nog nooit gezien. Alleen in films’’, zegt Meron Zehaye ruim twintig jaar later met een lach.



Na enkele omzwervingen kwam de familie Zehaye uiteindelijk terecht in het azc in Doetinchem. Daar heeft het Eritrese gezin twee jaar gewoond, voordat ze op straat kwamen te staan. Het asielverzoek was afgewezen. ,,Gelukkig kwamen we niet letterlijk op straat terecht. Jan en Gerda hebben ons in huis opgenomen. We hadden hen leren kennen via de kerk in Doetinchem. Ik kreeg samen met mijn zus een slaapkamer. Voor mijn ouders en mijn zusjes was een caravan ingericht in de achtertuin van het huis.”