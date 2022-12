Hoe een kersttraditie verdween door het afvoerputje van de vooruitgang

Zij hielden het lang vol, maar de CV bij Karen en Helga is tóch weer aan: ‘Na het dweilen werd het niet meer droog’

Om op de energierekening te besparen, hadden Karen Mentink en Helga Tragter half oktober de centrale verwarming in huis nog niet aan. Ze waren destijds vastbesloten dat nog lang vol te houden, het liefst de hele winter. We zijn twee maanden verder en buiten is het stervenskoud. Houden ze het nog steeds vol?

15 december