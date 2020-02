Hoe een Rotterdamse scheepsbouwer een zonweringsfabriek naar Eibergen bracht

Silvolde krijgt nieuwe woningen met oude materialen

8:40 SILVOLDE - Nog in de eerste helft van dit jaar worden de eerste verouderde sociale huurwoningen in de Heuvelstraat in Silvolde gesloopt om plaats te maken voor in totaal 28 nieuwe, duurzame woningen. Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek gaan het project zoveel mogelijk circulair uitvoeren.