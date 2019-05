Hoe Erik werd aangevallen door de ‘terror-buizerd’ van Doetinchem

Hij probeerde te slaan met de stok, maar de buizerd kwam terug. En nog een keer. Aan het eind van het pad stopte een auto, daar sprong hij in, bebloed en wel. Een dag later volgt de tetanusspuit. ,,Zo’n buizerd zit natuurlijk ook met z’n klauwen in de kadavers.’’



Waarom een buizerd aanvalt? Waarschijnlijk om zijn territorium te verdedigen, zegt een woordvoerder van de Roofvogelopvang in Barchem. Maar het is een aanname: iedere buizerd is anders, zoals ieder mens anders is. ,,Maar dit is wel bijzonder. Het is niet normaal dat ze dit doen.’’



Tja, zegt Van Wezel. ,,Het is niet voor niets een roof-vogel natuurlijk.’’