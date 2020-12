Hoe essentieel kan iets zijn?

Alsof je alleen voelen betekent dat je een loser bent

18 december Met m’n armen wijd en knikkende knieën stond ik op het podium, toen ik afsloot met. ‘Ik voel me soms eenzaam, al is het niet cool om toe te geven. Is er soms iets mis met me? Moet ik meer aan mezelf werken? Self-love. Self-development. Self-help. Fuck it. Alles zelf zelf zelf. Ben er klaar mee en heb behoefte aan liefde. Affectie. Vertrouwen. Mensen.’