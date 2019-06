Hoe het de Achterhoekse Boetners is gelukt om (bijna) dagelijks op Radio 2 te komen: ‘We zweven’

Raayman: ,,Gisteren waren we allemaal aan het zweven en we zitten nog steeds in die vibe. Dit smaakt naar meer.” Inmiddels is ‘Zommer’ door meer mensen gedraaid: door Wouter van der Goes, ook dj van Radio 2, en tijdens het meerdaagse festival ‘Concert at SEA’ tussen de liveoptredens door. Bizar, vindt Raayman.



Het is sowieso een bijzonder mooi jaar voor de Boetners. Op 30 mei speelden ze in Lochem voor 20.000 man in het voorprogramma van Normaal, tijdens de show ‘Olderwets Høken’. Wat is het volgende doel van de band die leeft van hoogtepunt naar hoogtepunt? ,,Het is heel gevaarlijk om daar uitspraken over te doen", vertelt Raayman lachend. ,,Wat dacht je van een optreden op de nationale televisie? Of zelf optreden op ‘Concert At SEA’? Ze mogen ons altijd vragen!”