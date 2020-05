Hoe het harde verhaal van een vrolijke onderduiker een kinderboek werd

Na Rekken krijgt ook Ruurlo krijgt een klompenpad, daarna is Berkelland ‘vol’

10:41 BORCULO - Het Boereneschpad door het buitengebied van Geesteren, Gelselaar en Noordijk is er al een tijdje, het klompenpad in de omgeving van Rekken wordt dit jaar geopend en dan is het de beurt aan Ruurlo. Met het derde klompenpad is Berkelland ‘vol’.