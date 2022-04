Hoe ik mijn lief beduvel en tóch een gulle lach krijg: de gang naar een dikverdiend lintje

Klootschie­ter Suzan Zieverink uit Ruurlo ook op favoriete onderdeel naar EK

Suzan Zieverink uit Ruurlo (21) mag zich eind mei in Duitsland meten met de beste klootschieters van Europa. Ze heeft zaterdag haar tweede plek in het klassement op het onderdeel ‘straat’ behouden en daarmee is ook op dit onderdeel EK-plek verzekerd. ,,Ik ben er heel blij mee en heb er zin in.’’

