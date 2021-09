Hoe Ineke van Empel theater De Storm weer op de rit kreeg: ‘Gastvrijheid is er bij iedereen in geramd’

Uw pensioendatum is in juni 2022. Waarom vertrekt u eerder?

,,Daar heb ik bewust voor gekozen. Mijn man is een stukje ouder dan ik, hij is 75. We willen samen leuke reizen maken. En ik heb ook nog wat mantelzorgtaken voor mijn moeder. Ze is 86 en woont in Twello. Om die reden zijn we ook teruggekeerd naar Deventer, we hebben elf jaar in Winterswijk gewoond.’’



Wat trof u aan, bijna twaalf jaar geleden?

,,Er waren, laat ik zeggen, wel wat problemen. Zeker ook financieel, ja. Dat was één van de redenen om mij aan te nemen, ik heb een financiële achtergrond. Ik ben onder meer financieel directeur bij een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming geweest.’’



Heel wat anders dan de programmering van een schouwburg doen.

,,Ja, maar daar had ik al ervaring mee als adjunct-directeur en controller bij de Deventer Schouwburg. Ik vind het overigens nog steeds leuk om een dag alleen met cijfertjes bezig te zijn.’’