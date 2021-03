Hoe is het met de ondernemers in Winterswijk? ‘Herstel van deze crisis duurt wel vijf jaar’

Eigenaresse Inez Lückman (43) voorspelt dat het wel vijf jaar kan duren voor de modewinkel op de hoek Misterstraat/Markt weer op het oude niveau van 2019 zit. De coronacrisis heeft er bij haar, net als bij andere Winterswijkse ondernemers, flink ingehakt.

,,Erger dan de crisis van 2008. Die zag je nog een beetje aankomen, zodat je je aankoop erop aan kon passen. Dit was vorig jaar in één keer patsboem. We mochten nog wel open zijn, maar het advies was aan iedereen ‘blijf thuis’. Dat deed iedereen ook netjes. Met als gevolg dat ons bruisende centrum hier in Winterswijk ineens helemaal stil viel.”

Eeuwenoud familiebedrijf

En daar kwam op 16 december de totale winkelsluiting nog eens overheen. De wintercollectie die vorig jaar februari al was ingekocht, bleef in de winkel liggen. Via online is er nog wel wat verkocht. Maar de damesmodezaak moet het toch vooral hebben van vrouwen die in de winkel komen kijken en passen. ,,Je wilt het toch voelen en zien hoe het staat,” aldus Lückman, die het eeuwenoude familiebedrijf samen met haar partner Gillis Kluitenberg sinds 2006 runt.

Volledig scherm JV 03032021 Winterswijk Nl / Ondernemers Markt Winterswijk portretjes. Inez Lückman van Modecentrum Lückman / Foto : Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

350 vierkante meter

Sinds een paar weken kan er op afspraak gewinkeld worden en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Een uur of een half uur. Vanaf deze week mogen er weer meer mensen in de winkel. Met een winkelvloeroppervlakte van 350 vierkante meter mag Lückman nu veertien klanten tegelijk in de winkel hebben. ,,Bij de kassa horen we van iedereen: hè hè, eindelijk. Iedereen is zo blij met hun nieuwe kleren. Het is zo fijn jezelf weer een beetje te verwennen. Of dat nu bij de kapper is, bij de sportschool of de aankoop van een nieuw truitje. Iedereen heeft dat zo gemist, dat is wel onderschat.”

Quote De onverkoch­te voorraad is de grootste bottleneck. Daar heb ik slapeloze nachten van gehad.” Inez Lückman

Lückman heeft tien parttimers in dienst. Niemand hoefde ontslagen te worden vanwege de crisis. Van alle tegemoetkomingsregelingen die er waren heeft Lückman gebruikgemaakt. Haar ouders, van wie ze het pand huurt, hielpen haar uiteraard. De grootste bottleneck is de onverkochte voorraad, die nu deels in opslag ligt. ,,Dat is de grootste bottleneck. Daar heb ik wel slapeloze nachten van gehad”, geeft Lückman toe.

Kleding met print

Intussen is ze alweer bezig met de nieuwe collectie van volgende winter. Veel van de overgebleven kleding van dit seizoen kan niet meer worden verkocht. ,,Sommige dingen wel, zoals een zwarte broek of een effen trui. Maar kleding met een print is erg seizoensgebonden, die wil je volgende winter niet meer in de winkel hebben hangen. Je moet als modezaak toch representatief zijn en niet als een sufferdje oude mode verkopen.”

Een deel van de collectie is nog online verkocht. ,,We hadden al wel een website, maar we zijn heel snel via Facebook en Instagram elke dag filmpjes online gaan zetten. Een jonge meid heeft ons daarmee geholpen, want we zijn toch een wat ouder team. We hadden geen idee hoe dat allemaal werkte. Maar we hebben ontzettend veel lol bij het maken van de foto’s en de video’s. Ook belangrijk in deze tijd. En zo blijven we lekker bezig.”

Chagrijnig rondgelopen

Want er zijn momenten geweest dat ze dacht: ‘wil ik hier nog wel mee doorgaan?’ ,,Ja, mijn man en ik hebben verschillende van die momenten gehad. Ik heb hier wel chagrijnig rondgelopen, dat ik echt niet leuk was. Maar op een gegeven moment heb ik toch de knop omgedraaid en gezegd: we gaan door. Het zou zo zuur zijn als je vanwege deze crisis moet besluiten om te stoppen."

Quote Mensen zijn toch gewoonte­die­ren en gemakke­lijk. Als ze gewend zijn om online te bestellen of minder aan kleding uit te geven, dan duurt het even voor dat weer anders is.” Inez Lückman

De modezaak Lückman bestaat al 190 jaar in Winterswijk. Het is een van de oudste familiezaken van Nederland. Niet een winkel waar je snel een streep doorheen zet. ,,Nee, ik besef heel goed dat als ik stop, dan is het klaar met Lückman. We hebben besloten om de toekomst positief tegemoet te zien. We hebben de afgelopen jaren zoveel geïnvesteerd, het zou jammer zijn als dat nu door de coronacrisis uit onze vingers glipt.”

Toch zal het even duren voor de omzet weer op het niveau van 2019 zit. ,,Mensen zijn toch gewoontedieren en gemakkelijk. Als ze gewend zijn om online te bestellen of minder aan kleding uit te geven, dan duurt het even voor dat weer anders is. Toch blijf ik geloven in de kracht van een stenen winkel. Zeker als het centrum van Winterswijk weer volstroomt. Wij moeten het toch echt van winkelend publiek hebben.”